Serie C, girone B: il Padova Femminile mette la quarta, Oristano al tappetto

Le ragazze di mister Di Stasio non si fermano più e con il nuovo anno sembrano infermabili. Quarta vittoria consecutiva per il Calcio Padova femminile, questa volta con il risultato di 3 a 2 sulle sarde dell'Atletico Oristano, al termine di una gara non per deboli di cuore. Il quinto posto ora dista solo 3 punti e sognare qualche cosa di più non costa nulla, anzi. Se possibile è lecito e giusto.

LA CRONACA

Spagnolo al 16' sblocca il match con una punizione sontuosa delle sue. Il vantaggio delle biancoscudate dura poco, perché le sarde pareggiano al 18'. Il primo tempo è tutto qui, con un Padova pimpante, ma le ospiti sono pericolose in più di un'occasione. Nella ripresa difatti arriva subito la rete dell'Atletico Oristano al 50' e al 53' sfiorano anche il tris. Passato lo spavento, nel giro di quattro minuti le ragazze di mister Di Stasio ribaltano la gara. Prima Spagnolo sigla la sua doppietta personale e poi entra di prepotenza nella rete del 3-2, propiziando la rete di Alice Costantini. Un bel risultato, anche se ora la testa è tutta rivolta a domenica 20 febbraio, quando le donne patavine sono attesi dal derby contro il Portogruaro.