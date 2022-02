Serie C, girone B: Padova Femminile che disdetta, passa il Portogruaro nel finale

Dopo quattro vittorie consecutive, il Padova Femminile perde in casa del Portogruaro, nella 17°giornata del campionato di Serie C girone B. Cade nella maniera più beffarda, con una rete nel finale di Gashi a regalare i tre punti per le friulani.

Gara fin da subito difficile per le biancoscudate, che al 2' restano in 10 per l'espulsione di Pittarello, per fallo da ultima donna. Nonostante l'inferiorità numerica Fabbruccio al 12' su calcio di punizione costringe il portiere avversario al grande intervento in corner. Dagli sviluppi dalla bandierina, Zoppi inventa il classico gol capolavoro di giornata e porta in vantaggio le sue compagne. Per l'ex Verona, prima rete con la camiseta biancoscudata.

Passano pochi minuti e il Portogruaro trova il pareggio su rigore con Molinaro. A questo punto il match, già elettrico, diventa infuocato, per un gol fantasma negato alle biancoscudate da parte di Biasiolo. L'inferiorità numerica fa bene alle patavine, se è vero che Costantini serve Gastaldin al tramonto del primo tempo, ma per quest'ultima solo il palo nega la gioia del gol.

Nella ripresa è subito la giovanissima Bison a rendersi pericolosa su punizione, poi sostanziale equilibrio in campo sino al 94'. Gashi su punizione fa esplodere di gioia il pubblico amico e getta nello sconforto le ragazze di mister Di Stasio. Fondamentale ripartire fin da subito, magari già da domenica 27 febbraio sul sintetico di Via Vermigli contro il Riccione per la 18°giornata di campionato.