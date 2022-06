Serie C, girone B: il Padova Femminile si salva e mantiene la categoria

Nonostante la pesante caduta nell’ultima giornata di campionato, il Calcio Padova femminile festeggia la salvezza in Serie C. Le biancoscudate perdono per 4-0 in casa del Bologna Women, una diretta concorrente per la salvezza diretta in classifica. Gara da dimenticare sul profilo del gioco per le ragazze di mister Di Stasio che evitano i playout grazie alla concomitante sconfitta del Portogruaro in casa contro la Triestina. La formazione di Di Stasio tira un sospiro di sollievo, ma oltre ai festeggiamenti, per l'anno prossimo, c'è da tirare una bella riga e ripartire da zero. Un'altra salvezza così sofferta, una piazza importante e di rilievo come Padova, non la merita. Onore al Bologna, dominante in lungo e in largo durante tutta la partita. Sugli scudi Antolini, autrice di una doppietta.

Ecco il tabellino della gara:

BOLOGNA: Sassi (87’ Bassi), Sciarrone, Marcanti (78’ Perugini), Giuliani, Rambaldi, Racioppo, Antolini (82’ Minelli), Benozzo (70’ Pacella), Cavazza (80’ Hassanaine), Arcamone, Zanetti. A disposizione: Stagni, Filippini, Giuliano, Sovrani. Allenatore: Galasso

PADOVA: Polonio, Bissacco (46’ Visconti), Fabbruccio, Carli, Gastaldin (60’ Gottardo), Callegaro, Costantini, Gallinaro (46’ Bison), Spagnolo (86’ Taverna), Tiberio, Lovato (46’ Pittarello). A disposizione: Tutunaru, Crespan, Ranzato, Cuci. Allenatore: Di Stasio

MARCATRICI: 15’ Marcanti (B), 34’ Zanetti (B), 43’ e 51’ Antolini (B)

AMMONITE: Spagnolo (P), Gastaldin (P), Benozzo (B)