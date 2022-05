Serie C, girone B: il Padova Femminile pareggia con il VFC Venezia, spettro playout in vista

Il Padova Femminile pareggia contro il VFC Venezia Calcio nel penultimo impegno stagionale del campionato di Serie C girone B. 1 a 1 tra le due squadre, in una gara sostanzialmente equilibrata in Via Vermigli. Ora i discorsi salvezza, se possibile, si fanno ancora più complicati. Le prossime rivali delle biancoscudate, il Bologna Women, ha sorpassato le ragazze di mister Di Stasio e si trova in classifica a 37 punti. Un gradino sotto ecco Padova Femminile e Portogruaro Calcio Femminile con 36 e una differenza reti in favore delle friulane, ma scontri diretti pro Gallinaro e compagne. L'ultima giornata, il Portogruaro è atteso dal derby con la Triestina, sempre molto sentito, mentre il Bologna Femminile aspetta capitan Fabbruccio e compagne in casa propria. Un finale thrilling, degno di una stagione molto tormentata per le biancoscudate.

Nel derby, padovane avanti nel primo tempo con un autogol causato dalla pressione di Bison e Costantini sulla retroguardia lagunare. Il pareggio ospite arriva sull'imbrunire della prima frazione con l'ex della gara, Conventi, abile a girare in rete un bell'assist di Dalla Santa. Nella ripresa le ragazze di coach Di Stasio sono generose, ma non trovano la rete del 2 a 1.