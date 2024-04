Serie C, Padova a + 8 dal Vicenza e per il secondo posto è quasi fatta

Buone notizie per il Padova. Nei 35' rimanenti del recupero della 30°giornata tra Pro Sesto e Vicenza, la squadra di Vecchi non va oltre il pareggio, spianando ulteriormente la strada per il secondo posto dei biancoscudati. 1-1 il risultato finale al Breda di Sesto San Giovanni a firma Costa.

A questo punto la classifica appare sempre più delineata verso la piazza d'onore per i padovani, a patto di vincere sabato alle 20:45 in casa contro l'Atalanta Under 23. In questi primi due allenamenti mister Oddo sta insistendo sul 4-3-3, abito tattico già utilizzato negli ultimi due mesi da Torrente, mischiando le carte tanto nella coppia centrale difensiva, quanto nel tridente d'attacco.

Di certo con la nuova guida tecnica tutti i giocatori hanno la grande occasione di mettersi in mostra, cercando di conquistare gerarchie nel gradimento di Oddo, così come non è da escludere il recupero alla causa di atleti che in questa stagione hanno trovato spazio a corrente alternata come i difensori Crescenzi, già con Oddo ai tempi di Pescara, e Perrotta, oltre al centrocampista Jacopo Dezi, vero spacca-partite nella seconda parte della stagione 21-22 proprio sotto gli ordini del tecnico nativo di Citta Sant'Angello in provincia di Pescara.

Ecco la classifica aggiornata: