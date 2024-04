Padova, Alessandra Bianchi: «Oddo è stramotivato. Spiace per Torrente, dovevamo invertire il trend del periodo»

Le prime parole societarie sono di Alessandra Bianchi, amministratore delegato biancoscudato, che parla ai microfoni di Telenuovo sui motivi dell'esonero di Torrente e il rientro di Massimo Oddo sulla panchina del Padova: «Oddo è stramotivato e il contratto di soli due mesi è indice della sua decisione. Perché ancora con Oddo dopo quasi due anni? All'epoca vennero fatte altre scelte, con una rosa che andava incontro ad una revisione economica, più giovane e con il monte ingaggio più basso. Probabilmente Oddo in quel momento non ha sentito quella sintonia necessaria per proseguire il suo percorso con noi. In tutti questi anni è sempre rimasta sintonia e rispetto. Il rapporto è sempre stato ottimo. Ci dispiace tanto perché con mister Torrente è stato fatto un ottimo percorso. Solo le ultime partite e il trend di questo periodo ci hanno portato a fare questa scelta. Chi ha chiamato Torrente? L’abbiamo chiamato io, Peghin e Mirabelli. Come ha reagito? Ci siamo spiegati e ci vedremo. Purtroppo nel calcio l’allenatore paga un po’ per tutti. Ha capito le nostre motivazioni ed ovviamente ci dispiace. È stata una decisione sofferta e presa in tempo breve. Oddo? L’ha chiamato Mirabelli. È stata una decisione veloce. Credo rappresenti la motivazione dei suoi prossimi due mesi. Cosa ha detto il proprietario? Ci siamo interrogati su questa tendenza e mancanza di reazione. L’unica soluzione ci è sembrato fare un cambio a livello di guida tecnica. Solo il campo dirà la bontà della scelta, ma noi abbiamo ritenuto opportuno agire anziché restare fermi. Il ritorno di Oddo? Penso volesse riannodare i fili con il passato. Noi ci proviamo fino all'ultimo, speriamo stavolta di avere un finale diverso. A Padova dobbiamo dimenticarci la legge di Murphy, consci che dobbiamo fare il doppio della fatica per maturare il risultato. Ieri sera abbiamo iniziato a riflettere, mettendo in fila le prestazioni dalla Giana in avanti sempre un po' sottotono. Nella finale d'andata con il Catania abbiamo tenuto la gara aperta e preso gol nel finale, mentre nel ritorno abbiamo sempre subito gol quando si stavano concludendo le frazioni. Ora, la bacchetta magica non esiste e probabilmente la responsabilità non è solo del tecnico, ma con questa scelta abbiamo provato a dare una scossa all'intero ambiente. Mirabelli ed Oddo sono insieme questa sera. Per quanto la decisione sia stata improvvisa stiamo cercando di mettere Oddo nelle condizioni ideali per lavorare. Domani sarà una giornata piena e nel pomeriggio i giocatori potranno conoscerlo. Dalla gara contro il Palermo di due anni fa sono rimasti solo Kirwan, Donnarumma e Dezi. L'importante è ritrovare coesione, spirito, unità e coraggio. Speriamo con questa scelta di portare il cambiamento che speriamo. Nel girone d'andata è stato ottimo, mentre ultimamente tutto andava verso l'appiattimento. Soprattutto dopo i gol segnati, davamo entusiasmo agli avversari. E se prima era un caso, nelle ultime settimane abbiamo notato questa tendenza di poche reazione. Torrente ci ha aiutato lo scorso anno, rimettendo in sesto tante cose e la separazione è dolorosa. Speriamo questo percorso con Oddo possa portarci alla reazione che speriamo di vedere.».