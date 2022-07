Serie D, calciomercato: Campodarsego, una pioggia di nuovi acquisti per mister Masitto

Come un diesel, ma nel momento caldo del calciomercato il Campodarsego ha risposto presente e nel giro di poche ore ha piazzato cinque colpi che fanno tornare il sorriso a mister Masitto. Cinque acquisti pensati e voluti da tutte le componenti societarie e che rispondono ai nomi di Luka Simic, Matteo Brumat, Taiwo Olonisakin, Matteo Pallecchi e Pablo Perez Blanco.

Ecco una carrellata dei nuovi arrivati al Gabbiano:

- Luka Simic centrocampista classe 2002. Scuola Inter, trequartista naturale, arriva dal Cartigliano dove ha collezionato 18 presenze al suo esordio in Serie D nella scorsa stagione.

- Matteo Brumat, esperto difensore friulano classe 1995, nell’ultima stagione ha giocato nell’Acireale in Serie D. Ha un passato nei professionisti con Arezzo, Siracusa, Siena e Rieti: per lui oltre 100 presenze in Serie C.

- Taiwo Olonisakin, attaccante classe 1999, arriva dall’Este. Prima ancora per lui esperienze con Luparense e Sasso Marconi. In tre anni in Serie D ha maturato 61 presenze segnando 7 gol.

- Matteo Pallecchi, attaccante classe 2000, proviene dall’Arzachena, squadra che milita nel girone G della Serie D. Cresciuto nel Livorno, ha debuttato con gli amaranto in Serie B nel 2019 contro il Trapani, collezionando 11 presenze nella cadetteria e 22 in Lega Pro.

- Pablo Perez Blanco, difensore spagnolo, classe 1994, è cresciuto calcisticamente nel Celta Vigo, militando nella Squadra B. Vanta diverse stagioni nella Serie C spagnola con le maglie di Jumilla, Ourense e Marino Luanco. In Italia ha giocato con il Gravina e, nell’ultima stagione, con il Breno, formazione che milita nel Girone B della Serie D.

Anche per il Campodarsego, esattamente come per la Luparense, si inizia a fare sul serio da mercoledì 20 luglio alle ore 18.00 al Gabbiano. Sul mercato c'è grande attesa per l'ufficialità del portiere 2003 Peixoto, dall'Este e soprattutto per l'erede di Colombi. Il presidente Pagin ha promesso un grande nome. Chi vivrà, vedrà!