Serie D, girone C: confermati Marini e Guitto in casa Campodarsego

Il Campodarsego di mister Masitto chiude la settimana con due riconferme di peso per gli equilibri tattici della squadra. Sulla fascia sinistra difensiva ecco Mattia Marini, classe 2001, autore di un gol e tre passaggi vincenti nella stagione appena terminata. Giocatore fortemente voluto dal tecnico Masitto, esattamente come Roberto Guitto, centrocampista esperto del 1991, che vestirà la maglia biancorossa per la stagione 2022/2023. Queste le parole del tecnico biancorosso su Guitto e Marini:

“Siamo molto contenti anche della sua conferma (su Roberto Guitto ndr). Ho sentito il ragazzo carico e voglioso di venire a vincere. Per noi è un giocatore importante per l’esperienza che ci ha portato, per i ritmi che ci dà e soprattutto per la qualità di gioco. Chi gioca con lui migliora sempre. Siamo davvero contenti di avere ancora con noi un calciatore di questo calibro. Marini è arrivato lo scorso Agosto, non aveva ancora trovato squadra e lo abbiamo inserito nel nostro gruppo. Pian piano ci ha sorpreso con la sua facilità di giocare dal basso, di giocare da dietro, con personalità. Inoltre è migliorato tantissimo nella fase difensiva.”