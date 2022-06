Serie D, calciomercato: il Campodarsego sistema la porta con Peixoto e conferma Cocola

Anche il Campodarsego prende la rincorsa e dopo tanti rumors inizia ad ufficializzare uno dei giocatori chiave del prossimo campionato: l’attaccante esterno sinistro Nicolas Cocola. Il classe 2002, originario di Chivasso (TO), è stato tra i protagonisti della stagione biancorossa appena trascorsa. Quattro i gol segnati per questo giovane calciatore in continua crescita. Una notizia che ha reso felice mister Masitto “E’ un ragazzo interessante: ha qualità, tecnica, è molto bravo nell’uno contro uno" - ha sottolineato il tecnico biancorosso - "Inoltre è molto duttile e da subito è entrato nei meccanismi del mio modo di pensare il calcio. E’ un giocatore assolutamente utile alla squadra potendo spaziare in più ruoli, in aggiunta, essendo giovane, ha continui margini di miglioramento. Deve ancora esplodere completamente e speriamo che lo faccia con noi. Siamo davvero contenti che Nicolas rimanga con noi.”

Oltre a Cocola, sono attese in settimana le fumate bianche per Guitto, Alluci, Addiego Mobilio e Oneto, per dare a Masitto continuità con il progetto tecnico che ha portato la scorsa stagione al quinto posto il Campodarsego. Attenzione alla situazione Colombi: le offerte non mancano, il bomber nicchia e intanto i biancorossi si muovono, bloccando la punta classe 1999 Massimo Goh, alcuni trascorsi nel settore giovanile della Juventus, è un profilo molto simile per caratteristiche fisiche a Colombi. Prestante fisicamente, importanti esperienze in C e all'estero e un'ultima esperienza da riscattare nel San Martino Speme. Intanto il classe 2005 Minozzi si giocherà la titolarità dei pali biancorossi con Cesar Peixoto, classe 2003, proveniente dall'Este. Un grande colpo per una squadra che vuole sorprendere anche il prossimo campionato.