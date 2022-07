Serie D, calciomercato: Este, un altro ritocco in attacco con Antinoro

Girone C

Serie D Girone C

Dopo Moscatelli, Menato e Solinas, l'Este rinforza l'attacco con Daniele Antinoro, giovane punta classe 2002, descritta sui canali social dell'Este "dal gol facile, di ottime prospettive e con tanta voglia di crescere e ben figurare."

Nato a Roma e cresciuto nelle fila del Venezia, ha giocato la scorsa stagione con il S.Martino Speme proprio nel girone C in Serie D, dove ha segnato quattro reti in 27 partite disputate.

Dal settore giovanile, viene promosso in prima squadra il classe 2006 Giovanni Cogo, atttaccante, alto 1.83 per 72 kg, ambidestro. Anche lui si giocherà le sue carte e dimostrare il proprio valore e sopratutto crescere al fianco di giocatori con esperienza che sapranno insegnargli molto.