Serie D, girone C: gli arbitri della 20°giornata

Tre gare fondamentali attendono le squadre padovane in questa domenica, per la ventesima giornata del campionato di Serie D girone C. Luparense al Casée contro il Cjarlins Muzane, tra le delusioni di questo torneo, in un match per cuori forti. All'andata fu pareggio, ma questo volta i Lupi possono contare su un Vassallo in avanti in più. La forza del collettivo dovrà essere l'arma in più per i ragazzi di Masitto in vista della trasferta di Adria contro l'insidiosa Adriese. Punti di oro bianco in palio al Nuovo Comunale di Este per l'Este e l'Ambrosiana, due squadre tra le più attardate del girone

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri. Calcio d'inizio alle ore 14:30:

Adriese-Campodarsego - Arbitro: Stefano Raineri (Como). Assistenti: Edoardo Maria Brunetti (Milano) e Mattia Morotti (Bergamo)

Este-Ambrosiana - Arbitro: Riccardo Boiani (Pesaro). Assistenti: Mattia Piccinini (Ancona) ed Erik Iemmi (Ravenna)

Luparense-Cjarlins Muzane - Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Assistenti: Nicolas Prestini (Pavia) e Michele De Capua (Nola)