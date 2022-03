Serie D, girone C: Arzignano imbattibile, Luparense ko con onore

Niente da fare per la Luparense nello scontro diretto del Dal Molin contro l'imbattibile Arzignano Valchiampo valevole per il 26°turno del girone C di Serie D. Gara complessa per gli uomini di Zanini, come ampiamente previsto alla vigilia, che mantengono la terza posizione in classifica, anche se Adriese, Caldiero e la new entry Campodarsego. In appena 5 punti ben 4 squadre, una lotta per il terzo posto che si preannuncia molto divertente in queste restanti gare di campionato.

LA CRONACA

Si parte subito forte, con l'Arzignano abile nel fraseggio, ma è la Luparense a sfiorare la rete con Vassallo in ben due occasioni. La poca mira e un grande Bacchin, impediscono al bomber rossoblu di trovare la via del gol. Al 17' si capisce il motivo per cui l'Arzignano è primo in classifica . Beltrame crea, Antoniazzi colpisce al volo e manda in orbita i vicentini. I padroni di casa provano ad affondare il colpo, come al 22' con Gnago, ma Plechero miracoleggia. Gning colpisce la traversa poco dopo, mentre tra il 40' e il 44' Beltrame e Calì dilapidano il possibile raddoppio. Nel secondo caso, su Calì, è salvifico l'intervento di Ruggero a deviare il pallone in scivolata.

Zanini ribalta l'attacco dopo 6 minuti dall'inizio della ripresa, iniettando in campo Rivi e Cardellino per Vassallo e Rabbas. L'Arzignano non si scompone e al 56' un'autentica genialata di Gnago smarca sulla destra Sarli, che non si fa pregare, e supera l'incolpevole Plechero. Sul 2 a 0, incosciamente gli uomini di Bianchini si rilassano, lasciando spazio a Rivi e compagni. Proprio il vice cannoniere principe del girone, al 63', cicca l'impatto con la sfera su un bel cross di Boron. Alle sue spalle Laurenti non inquadra lo specchio. Passano sette minuti e il riflesso di Bacchin su Rivi è prodigioso. Finalmente la squadra di Zanini azzanna l'avversario, ma il gol della speranza arriva solo all'86', con il solito ecomiabile capitan Rubbo. Nel finale l'assedio non produce vere e proprie occasioni e per i vicentini può scattare la festa. Tanto da riflettere per mister Zanini, per fortuna domenica si ritorna già in campo contro il Cattolica al Casée. Imperativo, uno solo: ripartenza. Possibilmente vincente.

Ecco il tabellino della gara nel vicentino:

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Bacchin; Gning (81’ Vessella), Pasqualino, Molnar, Cariolato; Antoniazzi, Casini (34’ Sarli), Nchama; Beltrame (77’ Cescon); Calì (62’ Fyda), Gnago (90’ Parise) All. Bianchini

LUPARENSE (3-4-2-1): Plechero; Ruggero, Beccaro, Zanella; Boron, Boscolo, Laurenti (70’ Chajari), Cucchisi (82’ Arthur); Rubbo (87’ Meneghini), Rabbas (51’ Rivi); Vassallo (51’ Cardellino) All. Zanini

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro)

Reti: 17’ Antoniazzi, 56’ Sarli, 86’ Rubbo

Ammoniti: Rubbo, Gnago