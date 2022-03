Serie D, girone C: Luparense tre punti e terzo posto blindato, Adriese sconfitta

La dura legge del Casée si abbatte anche sull'Adriese e la Luparense vola a consolidare il terzo posto in classifica, nella 25°giornata del campionato di Serie D girone C. In vista della gara contro l'Arzignano di mercoledì, una bella notizia per gli uomini di Zanini. 3 a 2 per i Lupi, capaci di mettere una serie ipoteca al terzo posto, ma soprattutto di presentarsi a questo rush finale con una bella iniezione di fiducia. Protagonista di giornata il solito Rivi, che con questa doppietta sale a quota 15 reti in campionato.

LA CRONACA

Equilibrio nei primissimi minuti, ma già intorno al quarto d'ora ecco la Luparense accellerare. Prima Ruggero di testa impegna Brzan al 12' e tre minuti dopo ecco i Lupi passare. Laurenti smarca Rivi e per la punta della Luparense è tutto troppo facile in area di rigore. Brzan battuto e rossoblu in orbita. L'Adriese si desta dal torpore e con Gioé e Rosso crea grattacapi alla difesa dei padovani. Bonetto alla mezz'ora assaggia i riflessi di Plechero, mentre sul corner è sempre Bonetto a lambire il palo. In mezzo alla sofferenza, i Lupi sono in grado di alzare il ritmo e trovano il raddoppio sul tramonto della frazione. Boron dalla sinistra pesca in area di rigore Rubbo e al 43' e 2 a 0 per la Luparense. Per il capitano rossoblu è la sesta marcatura in campionato.

Nella ripresa si riparte come nel primo, solo che stavolta gli uomini di Vecchiato, al 59' trovano la rete che riapre la gara con Maniero, abile con un rasoterra a fulminare Plechero. I Lupi non si scompongono e tre minuti dopo trovano il tris. Rivi raccoglie un'assistenza di Rubbo e all'interno dei sedici metri buca Brzan e trova la sua seconda rete di giornata, la quindicesima di questo campionato. Vassallo cerca gloria, ma è solo esterno della rete. Gol sbagliato, gol subito. Corner di Boccalori, Montin svetta di testa e riporta l'Adriese in vita al 75'. Cicarevic libera Gioé al 79', ma Plechero è straordinario e blinda il risultato. Nei minuti restanti i rodigini cercano il pareggio, ma la difesa della Luparense si esalta e blocca ogni assalto. Tre punti preziosi per i Zanini boys, per la gioia irrefrenabile del numeroso pubblico di San Martino di Lupari.

Ecco il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Frison, Ruggero; Boron (65’ Meneghini), Laurenti (65’ Cavallini), Boscolo, Cucchisi; Rubbo (70’ Chajari); Rivi, Cardellino (54’ Vassallo). All. Zanini

ADRIESE (4-3-1-2): Brzan; Mazzali (82’ Ben Khalek), Tiozzo, Montin, Boccafoglia (57’ Zupperdoni); Mazzucca (57’ Cicarevic), Casella (70’ Farinazzo), Bonetto; Maniero; Gioè, Rosso. All. Vecchiato

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)

Reti: 15’ Rivi (L), 43’ Rubbo (L), 59’ Maniero (A), 62’ Rivi (L), 75’ Montin (A)

Ammoniti: Cucchisi, Rubbo, Boccalori