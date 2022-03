Serie D, girone C: Luparense con il vento in poppa, terza vittoria di fila a Mestre

I Lupi ingranano la terza e danno un segnale forte e chiaro al girone: per la promozione bisognerà fare i conti con gli uomini di mister Zanini. Ok, i punti di ritardo da Arzignano e Union Clodiense sono tanti, ma ci sono parecchi scontri diretti ancora da disputare, ma soprattutto è la forza caratteriale dei rossoblu ad aver impressionato al Baracca. Poca da segnalare per quanto riguarda il Mestre, che prosegue il suo percorso anonimo a metà classifica. Un po' poco per il blasone e la storia degli arancianeri.

LA CRONACA

Mister Zanini sorprende tutti al Baracca, mettendo in campo solo Rivi in attacco, panchinando Cardellino e rilanciando Rubbo e Laurenti sulla trequarti. Beccaro al centro della difesa al posto di Cherubin. Zecchin punta tutto su Segalina e Nicoloso. Dopo 10' minuti Dopo i primi 10′ sostanzialmente di poco gioco e tanto studio, ecco Chajari pericoloso. Palo solo sfiorato. Gol sbagliato, gol subito. Segalini taglia in area di rigore, Fabbri sul secondo palo è una sentenza e con il sinistro batte Plechero. I Lupi all'inseguimento ci sguazzano e non demordono. Boron al 24' coglie il palo, mentre al 35' Boscolo serve Rubbo, ma Ronco para. E l'estremo difensore mestrino è super pochi minuti dopo, quando ipnotizza dagli 11 metri Cardellino, dopo il rigore conquistato da Boron per fallo dell'ex Vrikkis. Al riposo i mestrini sono avanti di un gol, ma nella ripresa i gol arrivano a pioggia, per la Luparense. Dopo i tentativi di Rubbo e Cardellino, arriva il pareggio di Laurenti, alla prima marcatura stagionale, con un destro all'incrocio sinistro della porta difesa da Ronco. Siamo al 59'. Passano quattro minuti e arriva la rete del sorpasso. Rubbo sulla destra lavora un grandissimo pallone che Rivi deve solo spingere in rete da due passi. Quinto gol consecutivo per la punta di diamante dei Lupi. Le rete dell'1-2 è una mazzata psicologica per il Mestre, che in precedenza subisce le espulsioni di mister Zecchin e il suo vice Galante per proteste, e la terza rete arriva nel finale. Rubbo raccoglie con fiducia un grande assist di Cardellino e fissa il risultato sul definitivo 3 a 1 della Luparense.

Ecco il tabellino della gara del Baracca:

MESTRE (3-4-1-2) Ronco; Politti, Severgini, Cabianca; Corteggiano ( C ), Tardivo, Fabbri (81′ Busetto), Vrikkis (64′ Galli); Villanova (53′ Ferchichi); Segalina, Nicoloso. A disposizione: Da Re, Fido, Bondì, Gazzin, Tiozzo Caenazzo. All. Zecchin

LUPARENSE (3-4-2-1) Plechero; Zanella, Ruggero, Beccaro; Boron (74′ Meneghini), Chajari, Boscolo (38′ Cardellino), Cucchisi; Laurenti (70′ Cavallini), Rubbo ( C) (90′ Pilastro); Rivi (82′ Rabbas). A disposizione: Secco, Arthur, Frison, Vassallo. All. Zanini

Arbitro: Andrea Zoppi (Marconi-Palermo)

Reti: 13' Fabbri, 59' Laurenti, 66' Rivi, 83' Rubbo

Ammonizioni: Segalina, Politti, Cavallini, Rubbo, Cucchisi

Espulsioni: al 62' Zecchin (all.), al 63' Galante (vice all.)