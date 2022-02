Serie D, girone C: la Luparense vola, Spinea schiantato al Casée

Un gol per tempo, esattamente come mercoledì, e la Luparense centra la seconda vittoria consecutiva contro lo Spinea. Assalti al terzo posto firmati Caldiero ed Adriese rispediti al mittente, con un messaggio chiaro: fino a fine stagione, i lupi non mollano un centimetro. La gara odierna non è mai in discussione al Casée di San Martino di Lupari, con i rossoblu (in divisa bianca per l'occasione) chirurgici nel mettere a nudo le defaillance difensive dello Spinea.

LA CRONACA

Vassallo è preferito a Cardellino nell'attacco dei Lupi e si parte subito a tutta velocità con un palo di Arthur al 1' e un tiro pericoloso di Ruggero al 10'. A questo avvio al fulmicotone, fa di riflesso una parte centrale del primo tempo abbastanza complessa e faticosa. Pasha mette i brividi a Plechero al 21'. Ecco perchè la rete di Vassallo al 33' è liberatoria. Da apprezzare la collaborazione di bomber Rivi, che si traveste da Rui Costa e con un laser pass verticale al bacio mette davanti alla porta il bomber genovese che ringrazia e sigla la prima rete con la maglia Luparense. L'autore del primo gol del match è carico a pallettoni e dal limite ci prova ancora, ma la palla lambisce il palo destro difeso da Noiè. Nella ripresa si parte con Brugnolo che fa decollare Plechero in calcio d'angolo, mentre per i locali sono Rabbas e Rivi ad andare vicini al raddoppio. Proprio quest'ultimo all'84 realizza il rigore del definitivo 2 a 0, dopo il braccio troppo largo di Dal Compare sul tiro del solito Ruggero. Dodicesima rete stagionale per Rivi, quarto gol consecutivo. Numeri da giocatore di categoria superiore, lusso vero per questa Luparense, pronta ad affrontare la prossima doppia trasferta di Mestre e Levico con la fiducia giusta.

Ecco il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Ruggero, Beccaro, Cucchisi; Arthur (76’ Stringa), Laurenti (82’ Chajari), Boscolo, Rubbo (73’ Pilastro), Meneghini (72’ Boron); Vassallo (56’ Rabbas), Rivi. All. Zanini

SPINEA (4-3-1-2): Noé; Ferrazzo (68’ Carniato), Zanon, Dal Compare, Dei Poli; Favaro (61’ Riccato (68’ Rocco)), Brugnolo (90’ Barbon), Numi; Haidara; Pasha, Menato (61’ Chin). All. Vianello

Arbitro: Francesco Lipizer (Verona)

MARCATORI: 33’ Vassallo, 84’ rig. Rivi

AMMONITI: Favaro, Beccaro, Rocco, Zanon, Dal Compare