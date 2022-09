Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Non mi fido del Mestre"

Il Campodarsego capolista ritorna in campo dopo la sfida di dieci giorni fa contro la Virtus Bolzano. La classifica al momento sorride alla compagine di Masitto e nella quarta giornata del campionato affronta l'affamato Mestre dell'ex Padova Giampietro Zecchin. I veneziani, ancora a digiuno di punti, non dovranno essere sottovalutati del Campodarsego. Il tecnico Masitto lo sa bene e disegna così la sfida di mercoledì al Gabbiano:

"Questi 10 giorni di stacco da gare ufficiali ci hanno fatto bene. Siamo in un buon momento, c'è tanta voglia di giocare ed entusiasmo. Dobbiamo continuare ad allenarci così. I ragazzi sono carichi e siamo felici dopo queste 3 partite, ma dobbiamo stare sul pezzo, cercando di migliorare il più possibile. Non mi fido del Mestre. Sono una squadra forte, con individualità importanti. L'anno scorso ci ha battuto in casa. Non dobbiamo guardare le loro partite, ma pensare a quello che dobbiamo fare noi. Ogni volta che lavoriamo di collettivo, riusciamo a fare bene, ergo dobbiamo replicare quanto facciamo in allenamento anche in partita. Vogliamo continuare a fare più punti in questo inizio di stagione, perché sarà un campionato molto competitivo e tosto. Siamo motivati, consci che ci sono stati molti scontri diretti tra autentiche corazzate del girone. Noi lavoriamo con i nostri ragazzi, la nostra mentalità e i nostri principi. Non ci accontentiamo mai, soprattutto oggi. Abbiamo margini di miglioramento enormi. Abbiamo inserito 5-6 giocatori diversi rispetto la scorsa annata. Sono arrivati a ridosso delle partite ufficiali e devono implementare il loro stato fisico. C'è fiducia, perché cresceranno."