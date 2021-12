Serie D, girone C: Campodarsego spazzatutto, niente da fare per lo Spinea

Dopo due gare a digiuno, il Campodarsego torna a fare bottino pieno in campionato grazie ad un perentorio due a zero sullo Spinea, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone C. Con quest'affermazione, la formazione di Masitto raggiunge quota 24 punti in grduatoria. Davvero non male per i biancorossi, vera e propria mina vagante del campionato.

LA CRONACA

Primo tempo piuttosto noioso a Campodarsego dove le squadre, reduci da tre gare in sette giorni, si studiano in mezzo al campo. Le occasioni, eufemismo, scarseggiano. Uniche note di colore sono Cupani al 10' e Giacomazzi al 29' di testa. In ambo le occasioni la palla è fuori dallo specchio. Lo Spinea prova a brillare sull'imbrunire dei primi 45', ma il tiro di Barbon viene deviato da Boscolo sulla traversa. Negli spogliatoi Masitto si fa sentire e nella ripresa il Campodarsego divora il match con fame e voglia. Al 50' ecco la rete di Marini, che raccoglie un pallone vagante da corner e batte Fiorenzato e poi al 67' ecco il bis. Alluci crossa, Colombi realizza sul secondo palo. Tutto troppo facile, tutto troppo semplice per il Campodarsego. La nave biancorossa è tornata a salpare il mare dell'alta classifica.

Ecco il tabellino odierno dallo Stadio "Gabbiano" di Campodarsego:

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (38′ st Solinas), Buratto, Guitto (19′ st Lovato), Giacomazzi, Cocola (22′ st Messali), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (43′ st Zavan), Cupani (14′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Pan, Bertazzolo, Giusti. Allenatore: Masitto

SPINEA: Fiorenzato, Dei Poli (32′ st Zanchin), Ferrazzo (18′ st Fantinato), Chin (32′ st Vecchiato), Zanon, Dal Compare, Compagno (32′ st Beniamin), Brugnolo, Menato, Strechie, Barbon (38′ st Pasha). A disposizione: Dan, Berto, Semenzato, Spader. Allenatore: D’Este.

Arbitro: Tricarico di Verona.

Reti: 50' Marini, 67′ Colombi.

Ammoniti Compagno, Ferrazzo, Buratto, Guitto, Strechie e Solinas

Recupero 2′ e 4′.