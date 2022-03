Serie D, girone C: Este senza danni, buon pari a Cartigliano

Missione compiuta per l'Este in quel di Cartigliano, dove raccoglie un prezioso punto in grado di tenere sempre a distanza di sicurezza le dirette rivali per la corsa salvezza. Gara complessa nel vicentino, con la squadra di Pagan capace di rispondere colpo su colpo ad ogni attacco dei più quotati uomini di mister Ferronato. Occasioni di gol da ambo le parti, con un super Zecchin nel finale, capace di evitare il colpaccio per i giallorossi e regalare un risultato positivo, dopo tre sconfitte consecutive, ai biancoblu.

La situazione in classifica nel campionato di Serie D dopo la 23°giornata: