Serie D, girone C: le designazioni arbitrali dei playoff

Tempo di playoff per due squadre padovane domenica 22 maggio alle ore 16:00. Per la Luparense impegno in trasferta contro l'Adriese di mister Vecchiato. Pericolo numero 1 per Cherubin e soci lo sgusciante Gioè. I rodigini sono una squadra da prendere con le molle e probabilmente i favoriti, visto il terzo posto in classifica conquistato nella stagione regolare. L'Union Clodiense torna al Ballarin dopo la beffa di domenica scorsa contro l'Arzignano. Di fronte il Campodarsego di mister Masitto, squadra senza grilli per la testa, pronta a vendere cara la pelle con i suoi giovani.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Union Clodiense-Campodarsego - Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari. Assistenti: Simone Piomboni (Città di Castello) e Gian Marco Cardinali (Perugia)

Adriese-Luparense - Arbitro: Lucio Felice Angellilo di Nola. Assistenti: Salvatore Barbanera (Palermo) e Badreddine Mamouni (Tolmezzo)