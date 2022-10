Serie D, girone C: perde l'imbattibilità l'Este contro la Dolomiti Bellunesi

L'Este in un colpo solo perde la prima gara stagionale e l'imbattibilità in campionato. Nella decima giornata del girone C, vince la Dolomiti Bellunesi grazie ad un rigore di Corbanese al 15' della ripresa. Poco male per i giallorossi, a patto di fare tesoro degli errori della trasferta bellunese. Il primo posto è sempre ad un punto per la squadra di Pagan, motivo in più per spingere fin dalla prossima gara, l'impegno al Nuovo Comunale contro il Mestre di Zecchin. Di certo servirà qualcosa in più di un tiro cross di Piccardi nel primo tempo e un salvataggio sulla linea su Menato nel secondo tempo, per fare male alla retroguardia veneziana.

Questo il tabellino della gara:

DOLOMITI BELLUNESI-ESTE 1-0

GOL: st 15’ rigore di Corbanese.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Alcides, Alari, Sommacal, Pettinà; Artioli, Onescu, T. Cossalter; De Paoli (st 44’ Estévez), Corbanese (st 40’ Svidercoschi), A. Cossalter (st 34’ Faraon) (a disposizione: Saccon, Casella, Conti, Toniolo, Cucchisi, Macchioni). Allenatore: D. Zanin.

ESTE: Agosti, Munaretto, Piccardi, Burato, Cuccato, Giacomazzi, Franzolin (st 38’ Cogo), Caccin (st 40’ Marchesan), Solinas (st 17’ Zanetti), De Vido (st 38’ Strechie), Menato (a disposizione: Fortin, Calgaro, Bordi, Antinoro, Moracchiato). Allenatore: A. Pagan.

ARBITRO: Adam Collier di Gallarate (assistenti: Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio e Fabio Cattaneo di Monza).

NOTE. Spettatori: 600 circa. Ammoniti: Alari, Giacomazzi, Sommacal, Onescu. Espulso st 13’ Cuccato per somma di cartellini. Angoli: 4-3 per la SSD Dolomiti Bellunesi. Recupero: pt 1’; st 4’.