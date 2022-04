Serie D, girone C: gol, rigori e alla fine tra Este-Luparense è 2-2!

Un punto per ciascuno che non fa bene a nessuno. Così si può riassumere i 2-2 nel derby tra Este e Luparense, gara valida per la 28°giornata del campionato di Serie D girone C. Cambia poco in classifica, con la Luparense che va a +4 sull'Adriese quarta in classifica, mentre l'Este raggiunge il Delta Porto Tolle, in attesa dell'impegno dei rodigini domani sul campo dell'affamatissima Ambrosiana.

Al 3' è subito vantaggio Este con una bella azione manovrata. Florian si defila sulla destra e alza la palla per l'inserimento di Caccin, che fa involontariamente da sponda per il piatto di Zanetti che colpisce il palo, ma sulla ribattuta Piccardi è puntuale per l'appuntamento con la rete. Gli uomini di Pagan provano a gestire la gara, ma il vento la fa da padrona e nel giro di quattro minuti la Luparense ribalta la situazione. Ci pensa Rivi a pareggiare i conti al 18', abilissimo a conquistarsi un calcio di rigore sull'uscita poco attenta di Peixoto e poi a realizzarlo spiazzando proprio l'estremo difensore giallorosso. Poi arriva la classica rete dell'ex con Juan Cardellino, perfetto a girarsi in area di rigore e trovare con un mancino mortifero l'angolo più lontano per Peixoto. Il pareggio arriva nella ripresa all'82 quando Florian è implacabile e freddo dagli undici metri a battere Plechero. Nell'occasione del rigore procurato dall'Este viene espulso Frison per doppia ammonizione, proprio per il fallo ai danni del numero 11 dell'Este. Un pareggio sostanzialmente giusto per come si è sviluppata la partita, ma che in ambo le fazioni lascia la sensazione dell'occasione sprecata.