Serie D, girone C: gli arbitri della 10°giornata

Decima giornata di campionato per le squadre padovane domenica alle ore 14:30. Gare piene di insidie, come sempre in questo girone C della Serie D. Partiamo dalla Luparense che visita un Cattolica Calcio molto indietro in classifica, ma voglioso di recuperare il terreno perso. Dopo due sconfitte consecutive per i Lupi, un banco di prova molto importante. Interessante e con promesse di spettacolo, la gara tra Campodarsego e Caldiero Terme, con due squadre offensive e che amano il bel gioco. L'Este di Pagan debutta al Nuovo Comunale contro il sempre insidioso Cjarlins Muzane.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Caldiero Calcio Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme. Assistenti: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto) e Pietro Bennici (Agrigento)

Luparense-Arzignano - Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli. Assistenti: Luigi Ingenito (Piombino) e Maurizio Polidori (Perugia)

Este-Cjarlins Muzane - Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni. Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio) e Gian Marco Cardinali (Perugia)