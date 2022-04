Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Contro il Caldiero senza frenesia e con maturità"

"Contro il Caldiero sarà una bella partita da giocare" così mister Masitto disegna la gara di domani nel veronese contro il Caldiero, la terza nel giro di una settimana per i biancorossi. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro la squadra quarta in classifica, due punti sopra Buratto e compagni:

"Contro il Caldiero sarà una bella partita, ma non determinante per la posizione finale dei playoff. Ci arriviamo bene e fiduciosi. La vittoria con il Delta ci rende felici. Sono quelle gare che ti restano addosso e sono contento per l'ambiente. Ora c'è bisogno di stare dentro la partita e la stagione. Speriamo sia di insegnamento. La squadra sta bene e ora arrivano le gare che contano. Sono match che si preparano da solo. Il Caldiero gioca a memoria e hanno giocatori importanti in ogni reparto. Dovremo viverla senza frenesia. Con maturità, perché sarà una gara tosta e gagliarda. Voglio una squadra pimpante, con desiderio di migliorarsi. Sarà determinante per il nostro cammino e credo i nostri giocatori stiano curando molto l'aspetto mentale in questo campionato"