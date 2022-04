Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "I ragazzi stanno continuando a crescere e stanno capendo quello che ci vuole per certi traguardi"

"Domani chiedo ai miei una partita gagliarda e tosta", così mister Masitto disegna la gara di domani in casa contro il Mestre di Gianpietro Zecchin, ex idolo di Padova, Grosseto e Varese. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro i veneziani:

"Mi aspetto da parte nostra una partita bella, vogliosa e tosta. A Caldiero è arrivato un buon pareggio. Loro sono una grande squadra, con un'ottima organizzazone di gioco, ma noi siamo stati bravi a reggere il colpo. Era importante non perdere a Caldiero. Gara intensa, vera, che ci ha lasciato qualcosa di positivo, da portarci domani in campo. Non ci sono problemi di continuità, bensì le difficoltà appaiono quando si alza l'asticella. Siamo a due punti dai playoff a sette giornate dalla fine, quando ad inizio anno gli obiettivi erano altri. Ci stiamo giocando un traguardo importantissimo per noi e quando si alza l'asticella non dobbiamo sbagliare nulla in allenamento e in partita. Poi gli errori possono capitare, ma l'importante è che ci siano perché proviamo a fare le cose, anziché non farle. Domani chiedo ai miei una partita gagliarda e tosta. Abbiamo un obiettivo solo domani: vincere. Affronteremo una bella squadra, allenata bene da Zecchin, una squadra che gioca a calcio. Mi piace il calendario che sta arrivando. I ragazzi stanno continuando a crescere e stanno capendo quello che ci vuole. Il Mestre arriva bene, da una vittoria che forse non meritava negli episodi, ma quando vinci in quella maniera vuol dire hai numeri da fare vedere. Nelle ultime gare stanno tirando su la testa, per noi sarà una grandissima sfida."