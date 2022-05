Serie D, girone C: mister Zanini (Luparense) "Contro il Cartigliano prestazione convincente"

Tre reti al Cartigliano per avvicinarsi ai playoff al meglio. Ancora 90 minuti di fatica in regular season e poi la gara dell'anno, da dentro o fuori, con l'Adriese di mister Vecchiato. È un Nicola Zanini molto concentrato, quello che parla ai microfoni della pagina ufficiale Facebook della Luparense:

"Contro il Cartigliano è stata una prestazione convincente e sono molto soddisfatto. Anche chi ha giocato meno, ha disputato un'ottima gara. Anche se siamo a fine stagione è stata una gara vera. Noi abbiamo fatto tre gol, ma potevamo farne anche qualcuno di più ed abbiamo subito poco. Abbiamo chiuso bene al Casée ed ora abbiamo l'ultima settimana di regular season prima dei playoff. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Beccaro per le sue 100 presenze con la maglia dei Lupi. Contro l'Adriese sarà la tipica partita da playoff. Tanto caldo e la stanchezza la faranno da padrona. Sono gare in cui può succedere di tutto, ma dobbiamo avere entusiasmo per giocare sfide simili. Dobbiamo finire bene, anche se ad inizio campionato avevamo un sogno che poi si è rivelato troppo grande per noi in questo momento."