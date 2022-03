Serie D, girone C: rimpianto Campodarsego, solo pareggio a Montebelluna

Un pari pieno di rimpianti per il Campodarsego in quel del “San Vigilio” di Montebelluna contro i padroni di casa. Un match che è la perfetta istantanea della stagione degli uomini di Masitto. Inizio con handicap, ribatone con un feroce uno-due in sette minuti e dopo aver sciupato tante occasioni per mettere al sicuro il risultato, la beffa nel finale a rovinare i piani di alti classifica dei padovani. Onore e merito al Montebelluna, squadra giovane e di gamba, che nonostante l'inferiorità nel punteggio non si disunisce mai e con caparbietà e fortuna pareggia. La classifica del Campodarsego ora recita 35 punti in classifica, sesta posizione e una marea di rimpianti per i punti buttati via negli ultimi minuti di gare e contro avversarie in classifica di rango tecnico inferiore al suo.

LA CRONACA

Dopo una prima fase di studio, la gara si stappa al 20'. Marini salva su Abdulai, mentre nove minuti dopo è una lunga azione in mischia del Campodarsego che vede la porta del Montebelluna stregata per Alluci, Mobilio e Colombi. Con tanto equilibrio in campo serve l'episodio sblocca match, che arriva puntuale al 35' con una meravigliosa punizione di Tonizzo, per il momentaneo vantaggio trevigiano. Il Campodarsego reagisce al meglio e in sette minuti pareggia e avanza nel punteggio. Mobilio al 38' si procura un rigore realizzato dal solito ineffabile Colombi, mentre al 45' i ruoli si invertono con Colombi ad impegnare di testa Voltan e Mobilio è abile ad avventarsi sul pallone del momentaneo 1-2. Nella seconda frazione Madiotto al 51' prova a rimettere in sesto i conti, ma sbaglia clamorosamente. Giacomazzi e Prevedello sfiorano il terzo gol, ma imprecisione e poca lucidità non premiano il Campodarsego, che viene beffato nel finale con Biancheri. Pareggio pieno di rimpianti, per Masitto tanto su cui riflettere e mettere mano.

Ecco il tabellino della gara del San Virgilio:

MONTEBELLUNA: Voltan, Martini, Tomasi (26′ st Biancheri), De Min (14′ st Borghesan), Madiotto (26′ st Zago), Fasan, Pellegrini (35′ st Baggio), Tonizzo (40′ st Spencer), Fabbian, Scandilori, Abdulai. A disposizione: Bonato, Bresan, Vedova, Visinoni. Allenatore: Bordin

CAMPODARSEGO: Boscolo, Oneto, Marini (23′ st Messali), Fratini, Giacomazzi, Guitto, Cocola (24′ st Lovato), Alluci (27′ st Solinas), Colombi, Addiego Mobilio (41′ st Bertazzolo), Reato (10′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Brugnolo, Pan. Allenatore: Masitto



Arbitro: Selvatici di Rovigo

Reti: 35′ Tonizzo, 38′ rig. Colombi, 45′ Addiego Mobilio, 91' Biancheri

Ammoniti: Abdulai, Fabbian, Alluci, Addiego Mobilio, Fratini e Biancheri

Recupero 2′; 6′