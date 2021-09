Serie D, le designazioni arbitrali della seconda giornata

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia di Luparense e Campodarsego, si riparte con il campionato. Week end subito decisivo per i Lupi e l'Este.

Serie D nuovamente in primo piano, dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Campionato ancora alle prime battute, ma con indicazioni abbastanza chiare da più parti. La Luparense, super favorita del campionato, dovrà lottare su ogni campo e riprendere subito il terreno perso al debutto a Caldiero, dove solo un gol a cinque minuti dalla fine ha salvato i ragazzi di mister Zanini.

Nella seconda giornata del campionato affronterà allo Scarsee di San Martino di Lupari Le Dolomiti Bellunesi. Arbitro dell'incontro sarà Alessio Marra di Mantova, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Menolli di Rovereto e Marjo Mehilli di Trento

A pochi chilometri di distanza, a Campodarsego gli uomini di mister Masitto, nonostante la pesante sconfitta a Cartigliano, respirano ottimismo. La bella vittoria all'esordio nel derby contro l'Este ha dato fiducia all'ambiente e ambizione di poter essere la mina vagante del campionato.

A San Martino di Speme, domenica, sarà una gara tra due compagini fresche e votate all'attacco. Il direttore di gara sarà Matteo Dini di Città di Castello (Pg), mentre i guardalinee saranno Maurizio Polidori di Perugia e Tommaso Mambelli di Cesena.

Impegno casalingo per l'Este contro il sempre insidiosissimo Clodiense Chioggia, reduce dal pareggio casalingo all'esordio contro l'Adriese per 1 a 1, subito negli ultimi minuti di match. Per mister De Mozzi, dopo otto gol subiti nelle prime due partite ufficiali della stagione, è tempo di registrare la fase difensiva dei giallorossi.

Il fischietto della gara sarà Federico Olmi Zampilli di Mantova, assistito da Lorenzo Concari di Parma ed Ivan Melnychuk di Bologna.