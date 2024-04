Terremoto Calcio Padova: Torrente esonerato, ecco nuovamente Massimo Oddo

Una bomba sconquassa il Calcio Padova a poche giornate dalla fine della stagione regolare, con il secondo posto quasi in tasca e l'inizio dei playoff tra meno di un mese. Esonerato Vincenzo Torrente, dentro Massimo Oddo. Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova comunica che la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Il Calcio Padova, contestualmente, comunica che Massimo Oddo ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore biancoscudato verrà presentato alla stampa domani, martedì 9 aprile, alle ore 11, allo stadio Euganeo".

Nonostante la conferma post Catania di Torrente, dopo tanta attesa la società presieduta da Francesco Peghin e diretta sportivamente da Massimiliano Mirabelli ha deciso di prendere una scelta coraggiosa, echeggiante nell'aria fin dal crollo dello scorso gennaio contro il Mantova. Fatale il pari contro il Lumezzane, ma più in generale la crisi strisciante nel girone di ritorno. Si ritorna con Massimo Oddo, ultimo condottiero del Padova in finale playoff nel 2022, poi persa contro il Palermo.

All'ex giocatore di Lazio e Milan tra le altre, il compito di traghettare matematicamente al secondo posto capitan Donnarumma e compagni, condurre una post season da protagonisti - con un epilogo diverso rispetto due anni fa - e cercare di portare un attimo di pace nell'ambiente, dopo la guerra sotterranea che si è consumata in questi ultimi mesi tra direzione sportiva e guida tecnica.