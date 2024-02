Sasso sul pullman del Cittadella: tanto spavento, pochi danni. Si cerca il responsabile

Sconfitta sul campo ed attimi di spavento nel pre gara. La trasferta di La Spezia verrà ricordata a lungo dal Cittadella di Gorini. Durante il tragitto dall'hotel allo stadio Picco, la squadra granata ha avuto la sfortuna di incappare in una spiacevole situazione. Il pullman che trasportava i giocatori e il corpo tecnico allo stadio sarebbe stato colpito da un sasso, che ha scalfito lievemente il vetro posteriore del mezzo.

La pronta segnalazione è partita dall'autista del pullman, a sua volta avvisato da alcuni presenti che erano all'interno del bus. Non si sa bene in quale parte del tragitto sia stato colpito il pullman, la Digos di La Spezia sta ancora indagando sull'accaduto. I primi accertamenti escludono la riconducibilità del gesto alla tifoseria organizzata spezzina, tanto che gli inquirenti stanno battendo la pista di un gesto compiuto da qualche sconsiderato non legato al mondo dei supporters.



In attesa di sviluppi, e comunqe si voglia vedere la questione, un episodio deprecabile, che stride con l'educazione dei tifosi del Cittadella, che al termine della gara hanno ripulito il settore ospiti dai rifiuti, mettendo assieme due sacchetti di spazzatura che sono stati poi posizionati nei pressi delle scale, ricevendo i complimenti social nella giornata di domenica dal governatore del Veneto Luca Zaia.