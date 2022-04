SüdTirol Padova, la sfida finisce zero a zero. Tutto rimandato all'ultima giornata

Un miracolo del portiere Poluzzi nega il sorpasso proprio nel finale a un Padova che ce l'ha messa davvero tutta. Ma non è bastata, finisce zero a zero nonostante la pressione seguita a una intelligente gestione di una partita che valeva davvero tanto. Tutto è rimandato all'ultima giornata, quando la Triestina ospiterà il SüdTirol e il Padova la Virtus Verona. Una partita tiratissima, che finisce come forse era più ovvio. In parità. Un pareggio che conferma l'equilibrio tra queste due compagini che dura da tutta la stagione.

La partita

Alle 14 e 30, puntuale arriva il fischio d'inizo. Una partita attesa e importante in cui entrambe le compagini si giocano la stagione. Il SüdTirol è davanti in classifica di due punti, anche un risultato di parità andrebbe bene, e da come si gioca la partita è evidente che ne siano assolutamente consapevoli. Il Padova ha un solo risultato dalla sua, gli uomini di Oddo ce le mettono tutta. Fino all'ultimo. Le migliori occasioni proprio negli ultimi minuti.

Primo tempo

Primo tempo come era facile prevedere, con le due squadre più impegnate a studiarsi che a cercare di farsi male, anche se le opportunità ci sono state. Non occasioni chiarissime, ma situazioni se ne sono create. Il nervosismo è palpabile in campo, ma il primo tempo è trascorso senza troppi acuti. Finisce zero a zero nonostante i due minuti di recupero. La migliore occasione per il Padova la ha Santini al 23esimo minuto quando costringe il portiere ospite a una parata sulla linea in seguito a un colpo di testa. Il primo tempo finisce così a reti inviolate. Al Druso c’è un bel sole ma il vento disturba le giocate.

Secondo tempo

La ripresa comincia così come era finita la prima frazione. Al 12esimo un gran tiro di Ronaldo finisce fuori. Al 20esimo annullato un gol ai padroni di casa per un fuorigioco apparso netto. Poi, quando scocca la mezz'ora, direttamente da calcio d'angolo Chiricò costringe il portiere di casa a respingere sul palo. La pressione del Padova cresce, la squadra di casa si affida al contropiede. L'inerzia della partita è tutta nella mani dei biancoscudati. Il muro del SüdTirol però regge. L'arbitro lascia correre una partita che è come inevitabile, molto nervosa. Poi le occasioni migliori, con il miracolo del portiere di casa sul colpo di testa di Pelagatti. I padroni di casa festeggiano. Chissà, mancano ancora novanta minuti.