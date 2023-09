In città il clima è cambiato: i ricercatori del Dipartimento Icea dell'UniPd spiegano come e perché al Parco dei Girasoli

Sabato 30 settembre, alle 18 e 30 al Campo dei Girasoli gli scienziati e i ricercatori del Dipartimento Icea dell'Università di Padova, che fa parte del gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica, con l'ausilio di mappe, dati, grafici e fotografie, spiegheranno com'è cambiato il clima nella nostra città, quartiere per quartiere.

In piena estate grazie alle loro ricerche sono finiti su tutti i media locali e più di qualcuno, da fuori regione, ha parlato del loro lavoro. Ma in un tempo come questo, dove tutto scorre davvero veloce tanto da scordarci tutto subito, in un attimo, sembra sia passata un'eternità dai giorni del grande caldo di agosto anche se proprio in questi giorni si stanno rilevando temperature non nella norma per questo periodo.

I ricercatori del Dipartimento Icea dell'UniPd stanno monitorando il clima in città. Proprio grazie a due strumenti che hanno installato al Portello e in via Bainsizza hanno potuto rilevare che, a mezzanotte del 23 agosto, ci fossero 30, 3 gradi nella zona dove è stata situata la prima, mentre a quella stessa ora in quella stessa notte ce ne fossero addirittura 8 in meno 22,3, dove è stata installata quella del Basso Isonzo. In un momento di grandi trasformazioni, ma anche di grosse crisi, quella climatica ricopre un ruolo drammaticamente urgente. Per questo è importante saperne di più, ascoltando chi con competenza può spiegare certi fenomeni complessi. Le Università tra le attività che svolgono hanno anche quella che viene definita la Terza Missione: trasmettere conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all’indirizzo culturale del territorio.

Per questo il gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica (Dipartimento ICEA, Università di Padova) e del Master di II livello in GIScience e SPR, sabato 30 settembre alle 18 e 30 al Campo dei Girasoli, presenterà alla cittadinanza le due ricerche dal titolo “ondate e isole di calore nella nostra città, Padova: una questione di giustizia climatica”. Saranno proprio i protagonisti di questi studi, il team del professor Massimo De Marchi, a illustrarli. Coloro che hanno condotto le ricerche ne spiegheranno i risultati: il professor Salvatore Pappalardo e i ricercatori Carlo Zanetti, Valeria Todeschi, Andrea Santaterra, Francesca Peroni, Edoardo Crescini, Daniele Codato, Francesco Facchinelli, Giuseppe Della Fera con l’ausilio di immagini, grafici e dati faranno in modo di trasferire il loro bagaglio di conoscenze. Una formula pensata per essere agile e di semplice comprensione per tutti malgrado la complessità della materia.

Al termine della presentazione pubblica, che sarà coordinata dal giornalista Ivan Grozny Compasso, i componenti il gruppo di ricerca, sempre all’interno del Campo dei Girasoli saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno approfondire anche tematiche specifiche.