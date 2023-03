Parco Colli Euganei, Lorenzoni attacca Zaia dove c'è l'autonomia

Il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, riferendosi, in particolare, al Parco dei Colli Euganei, torna all'attacco dell'amministrazione regionale. Prima l'attacco a Zaia sull'emergenza legata alla siccità, ora invece le sue critiche sono appunto rivolte alla gestione del Parco dei Colli Euganei. «La politica regionale sui Parchi, uno degli ambiti rispetto al quale il Veneto gode di una reale autonomia, appare carente, se non addirittura controproducente. Sembra quasi che l’amministrazione regionale sia più interessata a svuotarli dalle loro funzioni, che non a proteggerne il valore ambientale e il potenziale economico connesso».

Parco Colli

«Il ruolo apicale e di rappresentanza è stato affidato da Zaia ad un sindaco, che è pure il presidente di Federcaccia provinciale. Qual è l’idea della conservazione della meravigliosa biodiversità dei Colli e di sviluppo delle attività del Parco che lo ha spinto a tale scelta?. L’attuale presidente si era distinto, peraltro, per il tentativo di estromettere il suo Comune dal perimetro del Parco, evidentemente ritenendo che esso rappresenti un vincolo allo sviluppo. Quando, invece, una zona a Parco può disporre di risorse dedicate e strumenti maggiori per valorizzare il territorio e il turismo di qualità, che oggi è sinonimo di ambiente integro, non di edificazione».

Federcaccia

Secondo Lorenzoni l’azione politica della Regione «alla luce di ciò che vediamo in Lessinia, nei Colli Euganei e pure nel Delta del Po, sembra andare nella direzione di un generale indebolimento dei Parchi regionali. La strategia pare quella di svuotarli progressivamente dall’interno, privandoli delle risorse finanziarie e affidandone l’amministrazione a persone con interessi e competenze ortogonali a quelli che hanno portato alla costituzione dei Parchi stessi. Lo chiedo alla sensibilità dei cittadini del Veneto – conclude - Può il presidente di Federcaccia svolgere il ruolo tanto delicato di presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei senza conflitti di interesse?».