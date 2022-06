Eccellenza, girone B: William Fighera (United Borgoricco Campetra) "Il sogno nel cassetto è provare a vincere il campionato"

La caccia all'under è uno dei temi rilevanti in orbita United Borgoricco Campetra, in vista della stagione 2022/2023. In questo senso l'approdo del jolly in mezzo al campo William Fighera dalla Primavera del Vicenza, desta grande curiosità. In accoppiata con Volpato, promette di essere una delle cerniere di centrocampo più intriganti del girone.



Nato il 15 Gennaio del 2003, il neoacquisto rossobiancoblu è cresciuto nelle giovanili di Fulgor Trevignano (tre anni), Montebelluna (tre anni) e Bassano (quattro anni) prima di completare la trafila nel già citato club biancorosso (quattro anni). Queste le sue parole al sito ufficiale della squadra rossobiancoblu:«Le prime sensazioni sono davvero molto buone. Il progetto mi piace, così come il fatto che la squadra sia abbastanza giovane. Spero di fare bene e di riuscire a ritagliarmi uno spazio importante, in modo da dare alla squadra un contributo prezioso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il sogno nel cassetto è provare a vincere il campionato."