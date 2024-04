Oddo parte II: si alza il velo sul nuovo Padova contro l'Atalanta Under 23

Alla ricerca di un pizzico di normalità. Dopo una delle "solite" pazze settimane biancoscudate, il Padova è finalmente pronto a scendere in campo alle 20:45 all'Euganeo contro l'Atalanta Under 23, già sicura dei playoff. Obiettivo? Chiudere i giochi per il secondo posto e concentrarsi nel prossimo mese sul nuovo corso di Massimo Oddo, nocchiero già padovano tra fine febbraio e giugno 2022, tornato all'ombra del Santo con un solo obiettivo: riportare il Padova in Serie B, 5 anni dopo l'ultima volta.

La situazione in casa Padova

Il Padova di Oddo parte II ricomincia dalle assenze. Belli e Crescenzi in difesa, Varas in mezzo al campo, Liguori i in attacco sono gli uomini a cui deve rinunciare il tecnico pescarese contro i bergamaschi di Modesto. Indisponibilità pesanti, che mettono Oddo nella condizione di sperimentare e attingere a piene mani dalla rosa.

A livello tattico si dovrebbe proseguire con il 4-3-3, con interpretazione e approccio radicalmente differenti rispetto al passato recente di firma Torrente e al netto che difensivamente Delli Carri e Faedo - i due centrali migliori della rosa - le prestazioni migliori le hanno estratte quando sono stati schierati a 3.

Oddo ha ben in chiaro cosa vuole dai suoi e per questo si affiderà ad almeno tre suoi luogotenenti dall'inizio: Donnarumma tra i pali, Kirwan sulla fascia destra e il redivivo Dezi in mezzo al campo. Il forfait, per sindrome influenzale, di Michael Liguori, impone riflessioni sul suo sostituto. Capelli è la scelta più logica, ma in conferenza anche Valente è stato citato come possibile opzione sulla destra. Sullo sfondo quel Mattia Tordini, autentico oggetto misterioso del mercato di gennaio.

Al centro del reparto avanzato Bortolussi, reduce da due gol e mezzo nelle ultime tre (incluso il tocco contro la Pergolettese sul tiro di Palombi) e qualche indiscrezione su affari sfumati nel mercato di gennaio con protagonista il Catanzaro, sembra favorito su Zamparo, mentre sull'out mancino ecco Valente (se non giocherà a destra) altrimenti fiducia a Palombi.

In mezzo, oltre a Dezi, ballottaggio Cretella-Fusi sul centro destra, mentre a schermo della difesa Crisetig sembra favorito sull'idolo locale Radrezza. Per quanto riguarda la linea difensiva, a completare il reparto con Kirwan, Delli Carri e Faedo, lievemente avvantaggiato Villa rispetto a Favale.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Villa (Favale); Fusi (Cretella), Crisetig, Dezi; Valente (Capelli), Bortolussi, Palombi

La situazione in casa Atalanta Under 23

Dopo quattro partite senza vittorie, i bergamaschi nell'ultimo turno hanno ritrovato la vittoria, blindando l'ingresso nei playoff con un sonoro 4 a 1 alla Pro Patria. I ragazzi a disposizione di Modesto stanno vivendo un momento di grande crescita, come riconosciuto da Oddo in conferenza stampa, e sono molto temibili dal centrocampo in su, con il tridente composto da Capone alle spalle di De Nipoti e Vlahovic pericolo numero 1. In particolar modo il ventenne Vanja Vlahovic, dopo 18 gol in 19 presenze in Primavera, anche tra i pro sta confermando un discreto olfatto goleador con ben 5 reti in appena 463' raccolti in 12 presenze.

Atalanta Under 23 (3-4-3) Vismara; Ceresoli, Comi, Bernasconi; Ghislandi, Mendicino, Panada, Palestra; Capone; De Nipoti, Vlahovic

I numeri della sfida

Uno solo il precedente tra le le due squadre quello dell'andata deciso dal centro di Varas al 30' del primo tempo.

Chi dirige la sfida

Gara affidata al Signor Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, coadiuvato da Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Tommaso Mambelli di Cesena.

Il Resto della 36°Giornata

Oggi alle 20:45

Arzignano-Fiorenzuola 3-0



Sabato 12 Aprile ore 16:15

AlbinoLeffe-Renate



Sabato 12 Aprile ore 18:30

Alessandria-Pro Patria

Novara-Legnago

Pro Sesto-Lumezzane

Trento-Pro Vercelli



Sabato 12 Aprile ore 20:45

Padova-Atalanta Under 23

Virtus Verona-Pergolettese



Domenica 13 Aprile ore 14:00

Giana Erminio-Triestina



Domenica 13 Aprile ore 18:30

Mantova-Vicenza

​

CLASSIFICA: Mantova 79, Padova 70, Vicenza 62, Triestina 60, Atalanta U23 55, Legnago 54, Giana Erminio 50, Pro Vercelli 47, Lumezzane 47, Trento 45, Renate 44, Virtus Verona 44, Albinoleffe 43, Arzignano 43*, Pro Patria 43, Pergolettese 38, Fiorenzuola 37*, Novara 36, Pro Sesto 29, Alessandria 19

Dove guardare Padova-Atalanta Under 23

La gara Padova-Atalanta Under 23 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.