Padova, all'assalto della Pro Sesto con il tridente Li-Bo-Va

Testa sotto la sabbia e avanti tutta. Questo è il momento di non pensare a chi è davanti e soprattutto di non fermarsi. Contro la Pro Sesto, il Padova di Torrente è chiamato a confermare le celestiali armonie viste a Busto Arsizio e tornare a conquistare i tre punti all'Euganeo nella ventisettesima giornata di campionato. In effetti la vittoria tra le mure amiche manca da quasi un mese, dall'1 a 0 striminzito del 20 gennaio contro l'Alessandria, e quale migliore occasione che mettere i ragazzi di Paci spalle al muro e smentire la narrazione che vede nel 2024 gli uomini di Torrente in apnea davanti i suoi tifosi? Calcio d'inizio alle ore 18.30, con testa, occhi e gambe sul campo e un orecchio alla radio per ascoltare qualche buona notizia proveniente dal Martelli di Mantova sponda Pro Patria.

La situazione in casa Padova

Il ritorno al futuro con il 4-3-3 ha regalato una prestazione entusiasmante a Donnarumma e compagni, tanto da spingere mister Torrente a confermare il sistema di gioco anche contro i milanesi. Turn over scientifico, con il ritorno di Belli sulla destra per Kirwan e il probabile impiego dal 1' di Favale per Villa, tra i sempre presenti del tecnico padovano. Donnarumma tra i pali e la coppia Delli Carri-Faedo sempre intoccabili. In cabina di regia pronto Radrezza, mentre ai suoi lati - stante il mancato recupero di Bianchi e il rientro di Cretella, ci sono 3 giocatori per due maglie. Favoriti Fusi e Varas, anche se la candidatura di Dezi prende quota ora dopo ora. In attacco, pronta e servita la Li-Bo-Va, con il rientro dalla squalifica di Liguori, felice di tornare nel suo habitat naturale largo a destra. Un po' alla Suso, atleta che Mirabelli conosce bene, e un po' alla Robben, si spera, per il peso specifico dei gol a cui è atteso il 21 biancoscudato in questo rush finale. A completare il tridente offensivo, confermatissimi Bortolussi riferimento centrale e Valente sulla sinistra. Un tridente dall'assonanza dolce e si spera in grado di violare la difesa della Pro Sesto.



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Palombi, Liguori, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Radrezza, Varas; Liguori, Bortolussi, Valente

La situazione in casa Pro Sesto

Dopo l'1-1 dell'andata, gli uomini del neo arrivato Paci - ufficializzato il 23 gennaio scorso - si presentano in Veneto al penultimo posto in classifica e in preda a qualche problema interno dovuto alla sconfitta contro il Novara nel turno infrasettimanale. Nelle ultime 11 partite, i lombardi hanno raccolto la miseria di 4 punti con appena un gol fatto. Con Paci le cose si sono stabilizzate leggermente, frutto di 2 pareggi di fila prima della debacle in Piemonte, ma definire la Pro Sesto la squadra meno in forma del campionato è reale e veritiero.



PRO SESTO (3-4-2-1): Del Frate; Toninelli, Iotti, Marianucci; Poggesi, Bussaglia, Gattoni, Santarpia, Maurizii; Bruschi, Sereni

I numeri della sfida

Quindici precedenti tra le le due squadre tra C2, Lega Pro e C1. Il bilancio evidenzia 5 vittorie per il Padova, 4 pareggi e 6 vittorie per la Pro Sesto. La Pro Sesto non assapora la dolcezza della vittoria all'Euganeo da più di 15 anni (l'ultima risale al 20 Aprile 2008, con un 2-1 firmato Vignati e Musetti, intervallato dalla rete padovana di Di Venanzio). L'anno scorso 0-0 a Padova, mentre all'andata, il 14 ottobre, si è conclusa con un pareggio 1-1.

Chi dirige la sfida

Gara affidata ad Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato da Castro di Livorno e De Vito di Napoli.

Il programma della 27°Giornata

Girone A

Sabato 17 Febbraio ore 16:15

Renate-Vicenza

Virtus Verona-Albinoleffe

Arzignano-Novara

Sabato 17 Febbraio ore 18:30

Mantova-Pro Patria

Padova-Pro Sesto

Pro Vercelli-Giana Erminio

Domenica 18 Febbraio ore 14:00

Lumezzane-Triestina



Domenica 18 Febbraio ore 18:30

Atalanta Under 23-Alessandria

Trento-Pergolettese



Lunedì 19 Febbraio ore 20:45

Legnago-Fiorenzuola

CLASSIFICA

Mantova 63, Padova 55, Triestina 46, Vicenza 43, Atalanta U23 41*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 38, Virtus Verona 37, Legnago 37, Pro Patria 35, Albinoleffe 33, Renate 32*, Arzignano 32, Giana Erminio 31, Trento 31, Novara 28, Pergolettese 27, Fiorenzuola 26, Pro Sesto 19, Alessandria 14.

* una gara in meno

Dove guardare Padova-Pro Sesto

Padova-Pro Sesto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.