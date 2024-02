Padova, mister Torrente: «Avanti con il 4-3-3, osiamo di più all'Euganeo»

Continuità di prestazioni e risultati. Con auspicio in conferenza stampa mister Torrente, condottiero del Padova secondo in classifica con 54 punti in 26 giornate, presenta la gara di sabato alle 18:30 all'Euganeo contro la Pro Sesto. «Domani vogliamo vincere perché è molto importante essere continui nei risultati e nelle prestazioni», sottolinea inizialmente l'allenatore biancoscudato. «Sarà confermato il 4-3-3, vogliamo dare proseguire con questo sistema di gioco che ritengo molto adatto per le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Come sta la squadra? Stiamo molto meglio, arriviamo da una vittoria e questo fa bene al morale».

Focus sulla prossima rivale, la Pro Sesto. «È una squadra solida e che colpisce bene in contropiede, che fa giocare male chi si trova davanti. Serve affrontarli con la giusta concentrazione e determinazione, non vogliamo commettere più certi errori. Ricordiamoci che all'andata abbiamo pareggiato, ergo mi aspetto una partita importante. Voglio rivedere lo spirito e lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro la Pro Patria. L'undici iniziale? Valuterò in base alla condizione fisica dei singoli, ci sarà qualche cambiamento».

Note sui singoli: «Liguori? Rientra a disposizione dopo la squalifica. Capelli? Nel 4-3-3, lo vedo bene nel tridente offensivo. Cretella? È tornato tra i convocati. Crescenzi? Ha subito una botta al ginocchio e non sarà a disposizione. Vogliamo tornare a fare bene anche in casa, dobbiamo osare di più».