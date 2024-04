Serie D, 31°giornata: il derby contro l'Este è del Campodarsego, altro k.o per Luparense

Pomeriggio di primi caldi e di grandi emozioni nei campi del girone C della Serie D. L'Union Clodiense sale in C 47 anni dopo l'ultima volta, vincendo lo scontro diretto contro la Dolomiti Bellunesi, mentre il derby in chiave playoff tra Campodarsego ed Este è terminato con la vittoria dei padroni di casa 2 a 1, che spazzano almeno momentaneamente le polemiche sul caso Conti, il classe 2007 biancorosso che ha scatenato l'ira di Pagin la scorsa settimana, e sorpassano proprio gli uomini di Pagan in classifica. Le reti biancorosse arrivano sempre all'albeggiare dei tempi. Cocola sblocca al 38' del primo tempo, mentre il pari è al 58' su rigore con Moscatelli, un anno e mezzo dopo sullo stesso campo che gli costò il crociato destro. Quando tutto sembra andare verso il pari c'è la magia dell'ex Luparense Chajari, pupillo dell'ex direttore Briaschi, che regala tre punti pesanti come il piombo al Campodarsego.

Non c'è pace per la disastrosa Luparense di Bagatti, sconfitta al fotofinish al Casée dal Treviso di Romano Perticone. Con l'ex Cittadella in panchina, i trevigiani hanno raccolto due vittorie in due gare e si preparano ai playoff facendo il carico di autostima. I Lupi vengono colpiti all'86' dall'ex Gnago, cacciato alla fine della scorsa stagione nel repulisti generale operato dal presidente Zarattini dopo la finale playoff persa nel maggio 2023. Con questo risultato i Lupi devono continuare a guardarsi alle spalle con l'Atletico Castegnato in netta rimonta e il Breno che ha espugnato il Mercante di Bassano.

Ecco tutti i risultati della 31°giornata del campionato di Serie D girone C, quattordicesimo turno del girone di ritorno:

Adriese-Mestre 5-0 34' pt Gentile (A), 41' pt Gioè (A), 10' st Fasolo (A), 22' st Accursi (A), 30' st Cavallini (A)

Bassano-Breno 0-2 43' pt Verzeni (Bre), 4' st Vita (Bre)

Campodarsego-Este 2-1 38' pt Cocola (C), 13' st rig. Moscatelli (E), 44' st Chajari (C)

Dolomiti Bellunesi-Union Clodiense 1-2 9' pt Beltrame (U),16' st De Paoli (D), 30' st Munaretto (U)

Luparense-Treviso 0-1 41' st Gnago (T)

Monte Prodeco-Montecchio Maggiore 0-0

Mori Santo Stefano-Cjarlins Muzane 1-3 12' pt Lucatti (C), 32' pt Belcastro (C), 26' st Moraschi (C), 47' st Zandonatti (M)

Virtus Bolzano-Portogruaro 0-2 gara sospesa al 40' del primo tempo per infortunio al direttore di gara 12' pt Calcagnotto, 18' pt K. Rossi

Chions-Atletico Castegnato 1-2 45' pt Valenta (Chi), 3' st Tirelli (Cas), 5' st Maspero (Cas)

La classifica aggiornata

Union Clodiense 73, Dolomiti Bellunesi 62, Treviso 54, Bassano 53, Campodarsego 46, Este 45, Adriese 44, Portogruaro 43*, Mestre 43, Montecchio Maggiore 42, Monte Prodeco 42, Chions 39,​ Luparense 36, Atletico Castegnato 35, Breno 31, Cjarlins Muzane 29, Virtus Bolzano 19*, Mori Santo Stefano 15 *con una gara in meno



Prossimo Turno: Atletico Castegnato-Montecchio Maggiore, Breno-Monte Prodeco, Cjarlins-Bassano, Este-Dolomiti Bellunesi, Mestre-Mori Santo Stefano, Portogruaro-Campodarsego, Treviso-Chions, Union Clodiense-Luparense, Virtus Bolzano-Adriese