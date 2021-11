Promozione, girone C: i risultati della nona giornata di campionato

La sfida casalinga con il Badia Polesine si rivela un mezzo passo falso per la Piovese, fermata sul pareggio. Ne approfittano per salire in classifica Limena e Monselice, vincenti rispettivamente contro Villafranchese e Saonara Villatora. Nel centro della classifica successi di rilievo per Azzurra Due Carrare e ABC Arre Bagnoli Candiana. Tre punti di platino per il Loreo, vittorioso in casa di una sempre più depressa Aurora Legnaro. Pareggio senza reti tra Armistizio Esedra Don Bosco e Casalserugo Maserà.

Di seguito i risultati e i marcatori del girone C.

Armistizio Esedra Don Bosco-Calcio Caselserugo Maserà 0-0

Aurora Legnaro-Loreo 0-1 (Ferro)

Porto Viro-Arre Bagnoli Candiana 0-1 (Leggi qua la cronaca del match)

Limena-Villafranchese 2-1 (Leggi qui la cronaca del match - Le dichiarazioni di mister Millan della Villafranchese - Le parole di mister Prisco del Limena)

Monselice-Villatora Saonara 4-0 (Leggi qui la cronaca del match)

Piovese-Badia Polesine 1-1 (Toffanin; Gennaro)

Vigontina San Paolo-Azzurra Due Carrare 0-3 (Leggi qui la cronaca del match)