Live - Da oggi scuole chiuse in parte della provincia: a rischio è tutto il Padovano

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 9.00 - Al via il nuovo bando per l'assegnazione degli orti urbani: 710 lotti in 19 aree. A questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Fuga e gincana a bordo di una macchina non assicurata: l'autista aveva la patente sospesa. A questo link l'articolo.

Ore 7.30 - Da oggi due distretti tornano alla Dad. Il rischio è che in tutta la provincia chiudano le scuole.